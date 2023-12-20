حملة تموينية على مخبز في الإسماعيلية بسبب شكوى لإحدى السيدات

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الشبكة الوطنية للطوارئ، حملة تموينية استهدفت أحد المخابز في نطاق حي ثان الإسماعيلية، بسبب شكوى مواطنة من سوء إنتاج الخبز وردائته.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن فريق الرصد الإلكتروني للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رصد شكوى من إحدى المواطنات على صفحات التواصل الاجتماعي تشكو من إحدى المخابز لإنتاج الخبز.

وبالعرض على محافظ الاسماعيلية، أمر بدفع حملة تموينية عاجلة من مديرية التموين بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي ثان وبعضوية مكتب متابعة المحافظ والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

اجراءات قانونية ضد المخبز

وأكد بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، أن الحملة تمكنت من رصد عدة مخالفات داخل المخبز، وأنه جار اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخبز.

وأشار بيان الشبكة إلى أن فرق الرصد تعمل علي استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة متواصلة، ورصد شكاوي المواطنين عبر حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالإسماعيلية ومنطقة القناة لسرعة التدخل والعمل علي حلها أولا بأول.