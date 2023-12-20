بدء فعاليات المؤتمر التقني «Devfest'23» في جامعة أسيوط.. ورش عمل ومسابقة

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات المؤتمر التقني «Devfest'23»، والذى تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط «GDG Assiut»؛ بمشاركة جامعة أسيوط؛ للعام الثانى على التوالى، بقاعة الدكتور محمد رأفت محمود، بالمبنى الإدارى بالجامعة.

استعراض أحدث التقنيات

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على توفير فرص تدريب متميزة؛ لطلاب، وخريجى الجامعة؛ للتعريفهم بأحدث التقنيات فى العصر الحالي، وتنظيم فعاليات تضم نخبة من التقنيين، والمطوّرين، والخبراء؛ فى مجالات الذكاء الإصطناعى، والتكنولوجيا الرقمية، وريادة الأعمال، مما يخلق بيئة للتعلم، والنمو، والمعرفة؛ مشيداً بالنجاح الكبير الذى حققته النسخة الأولى للمؤتمر بجامعة أسيوط Devfest'22، والتى أظهرت ما تتميز به الجامعة من كوادر علمية، قادرة على مواكبة التقنيات التكنولوجية الحديثة على مستوى العالم.

تنمية مهاراتهم التكنولوجية

وفى كلمته، أكد الدكتور أحمد عبد المولى، على ما توليه الجامعة من اهتمام خاص بالثورة الرقمية والتكنولوجية، وحرصها على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية؛ من أجل تعزيز قدرات الشباب، وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، واكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها؛ من أجل تعزيز جهود الدولة المصرية الهادفة إلى تحقيق التحول الرقمي، وخلق بيئة متطورة على أساس علمي ومعرفة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وفى كلمته، أشاد مصطفى كامل، بتعاون جامعة أسيوط، مع البنك الأهلي، إحدى الموسسات المصرية؛ لزيادة فرص التدريب، ودعم مجالات ريادة الأعمال، وزيادة الاهتمام بمجالات البرمجيات، مضيفاً أن جامعة أسيوط تعد المركز الرئيسي في الصعيد؛ لنشر الوعي التكنولوجي ودعم مشروعات الشباب فى هذا المجال.

وأشاد العميد مهندس محمد نصر، بالدور الرائد لجامعة أسيوط؛ لنشر التكنولوجيا وتعريف الشباب الجامعى بأحدث التقنيات، فى هذا المجال ،من خلال توفير بيئة تنافسية مع شركات ورجال الأعمال؛ للوصول إلى الشباب الموهوب، واستثمار تلك المواهب؛ لزيادة فرص العمل داخل وخارج مصر.

كما أشار المهندس أيمن عياد، إلى دعم إدارة الجامعة لمعهد ITI منذ إنشائه عام 2007 وتدريب 100 متدرب إلى وصوله عدد4000 متدرب للعام 2023 ، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الاتصالات المصرية.

وأشارت الدكتورة تيسير حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إلى أن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر تشمل عدة جلسات علمية والتى حاضر بها، نحو (11) متحدث في المجالات التكنولوجية المختلفة، كما تضمنت الفعاليات أيضاً 8 ورش عمل حول؛ Mobile Development و AI و cybersecurity و Business؛ هذا إلى جانب معرض للشركات المحلية،والدولية، بالإضافة إلى تقديم عدد من المنح وفرص تمويل للشركات الناشئة .

وأضافت عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، أن اليوم الثانى ؛ يتضمن مسابقة حول الابتكار والتميز DevHack؛ وهي مسابقة يتنافس خلالها المطورين لمدة 24 ساعة؛ على حل مشكلة من مشكلات المجتمع؛ باستخدام تقنية من تقنيات جوجل الحديثة، وتقدم المسابقة جوائز مالية تصل إلى 15 ألف جنيه، للفائزين بالثلاثة مراكز الأولى.