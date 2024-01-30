كيفية حساب معاش نهاية الخدمة.. يُحرم منه المفصول عن العمل

معاش نهاية الخدمة، هو مبلغ مالي يصرف للعامل عند انتهاء خدمته، ويعتبر نوعًا من أنواع التأمين الاجتماعي الذي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للعامل بعد التقاعد، وتتسبب مسألة حساب معاش نهاية الخدمة، بعض اللبس بالنسبة لكبار السن الذين قاربوا سنّ المعاش.

وتوضح «الوطن» عبر السطور التالية كيفية حساب معاش نهاية الخدمة، وشروط الحصول عليه، ومتى يتم إيقافه، وإجراءات الحصول عليه، ومميزاته، ونصائح للحصول على معاش نهاية الخدمة كاملا.

شروط استحقاق معاش نهاية الخدمة

قبل التطرق إلى كيفية حساب معاش نهاية الخدمة، يجب أن يضع العامل في حسبانه أن أهم الشروط الأساسية للحصول على تلك المكافأة، أن يمر عليه في العمل أكثر من عام، فهي بمثابة مكافأة مالية عن مدة خدمته في العمل سواء كان في القطاع العام أو الخاص، ومن شروط الحصول عليها كذلك:

- أن يكون العامل مصري الجنسية.

- أن يكون العامل قد أكمل مدة اشتراك في نظام التأمين الاجتماعي لا تقل عن 180 شهرًا.

- أن يكون العامل قد بلغ سن التقاعد، وهو 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث.

حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الحكوميين

وتختلف كيفية حساب معاش نهاية الخدمة، في قانون العمل الجديد بحسب المدة التي قضاها العامل في مكان عمله، فيتم احتساب آخر نصف شهر من كل عام خلال الـ5 سنوات الأولى للعمل، مع إضافة راتب شهر كامل من عام في السنوات التي تليها، وفقا للمواد «144، 145، 146».

وفي القطاع الحكومي والخاص، فهناك طريقة واحدة لحساب مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد، فإذا كانت خدمة العامل أقل من 5 سنوات وأكثر من عامين، يتم حساب الراتب من خلال تقسيمه على 24، وبعدها ضرب الناتج في مدة الخدمة التي عملها الشخص في الشهور.

وللتوضيح أكثر، يتم حساب معاش نهاية الخدمة على أساس متوسط أجر العامل خلال 5 سنوات سابقة على انتهاء خدمته، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش، فإذا كان متوسط أجر العامل خلال 5 سنوات سابقة على انتهاء خدمته 3000 جنيه، فإن معاش نهاية الخدمة سيكون 18 ألف جنيه.

مكافأة نهاية الخدمة في قانون المعاشات الجديد

وحددت المادة 149 من قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة، ونصّت على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الـ60، مكافأةً بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الـ5 الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وقف معاش نهاية الخدمة

يمكن أن يوقف معاش نهاية الخدمة في الحالات التالية:

- إذا توفي العامل قبل انتهاء مدة الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي.

- إذا عوقب العامل بعقوبة الفصل من الخدمة.

- إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.

إجراءات الحصول على معاش نهاية الخدمة

لكي يحصل العامل على معاش نهاية الخدمة، يجب أن يقوم بتقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مرفقًا به المستندات التالية:

- شهادة معتمدة من جهة العمل تثبت انتهاء الخدمة.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صور بطاقة الرقم القومي.

وسيتم دراسة الطلب من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حالة استيفاء العامل للشروط، فسيتم صرف المعاش له.

مميزات معاش نهاية الخدمة

يتمتع معاش نهاية الخدمة بالعديد من المزايا، منها:

- أنه يوفر للعامل مصدرًا للدخل بعد التقاعد.

- أنه يساهم في تحسين مستوى معيشة العامل وأسرته بعد التقاعد.

- أنه يساهم في الحد من الفقر بين كبار السن.