إحالة عدد من العاملين بالوحدات الصحية في مطروح إلى التحقيق للتقصير

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، جولة ميدانية مفاجأة، على وحدات الرعاية الأولية، وهي وحدة فوكة، ووحدة الجفيرة، ووحدة زاوية العوام، ووحدة جلالة، ووحدة غزالة التابعة للإدارة الصحية بالضبعة للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتواجد القوي البشرية، والتأكد من مدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

متابعة الوحدات الصحية

وبدأ وكيل وزارة الصحة بمطروح جولته بالمرور بوحدة فوكة الصحية بالاستقبال، وعيادة الأسنان والصيدلية وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل وتوفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل والأدوية، وتبعها وحدات الجفيرة وزاوية العوامة وجلالة الصحية بعياداتها وأقسامها.

تغيب بعض العاملين وإحالتهم للتحقيق

وخلال زيارته وحدة غزالة الصحية وأقسامها وبمراجعة القوى البشرية المتواجدة بالعمل، بحضور أحمد أنس عضو إدارة التفتيش المالى والإداري وعاصم النحاس مسئول الاعلام بالمديرية، تلاحظ خلال المرور تغيب بعض العاملين دون سند قانوني واحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بصحة محافظة مطروح.

صيانة الوحدات

ووجه وكيل الوزارة للإدارة الهندسية بالمديرية بسرعة اصلاح اعمال السباكة الطارئة بوحدة غزالة، ومدير إدارة الضبعة برفع مستوي النظافة بالوحدات الصحية والمرور الدورى الفعال على جميع الوحدات والحجر الصحى بمطار العلمين واستكمال الهيكل الإدارى للإدارة وتوزيع المهام بما ينعكس بالإيجاب على متلقى الخدمات الصحية كما وجه لمدير إدارة المعامل بمتابعة الفنيين فى مختلف وحدات الإدارة، ونبه أنه لن ولم يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمقصرين أو المتغيبين عن العمل بمختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية.

أهمية تواجد الفريق الطبي

وأكد «سالم»، أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة اوجه الرعاية الصحية للمرضي، لافتاً أن مديرية الصحة لا تزال تقدم المساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية.