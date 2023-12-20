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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مصر أكتوبر: عودة الحوار الوطني تؤكد صدق الرغبة في تعزيز الانفتاح السياسي

كتب:

محمد أباظة
09:29 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
المهندس أحمد الباز

المهندس أحمد الباز

أكد المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية المصرية، وهو ما شهدناه خلال الانتخابات الرئاسية، ووجود أربعة مرشحين من ثلاثة رؤساء أحزاب ذات ثقل سياسي.

وأضاف «الباز» في بيان، أن تغليب لغة الحوار بين أبناء الوطن الواحد، من شأنها خلق قواسم مشتركة، واكتشافها من جديد على أرضية وطنية، تجعل خدمة المواطن ومصلحة الوطن أولوية لدى جميع الأطراف، منوها بأن جلسات الحوار الماضية، شهدت تفاعلا كبيرا بين جميع المشاركين من مختلف التوجهات والأيدولوجيات السياسية.

وأوضح أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرشحي الرئاسة، يعكس شكل الحياة السياسية فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المجال العام، سيشهد انفتاحا أكثر فى الجمهورية الجديدة، التي تقوم على المساحات المشتركة بين الجميع.

القوى السياسية والأحزاب

وطالب القوى السياسية والأحزاب، بالمشاركة في الحوار الوطني عند عودة انطلاقه، وأن تضع مصلحة الوطن وأمنه واستقراره نصب أعينها، خلال المناقشات، وتجنيب المصالح الشخصية، ويجب أن تستغل الأحزاب الحالة الإيجابية التي شهدناها فى انتخابات الرئاسة لتطوير نفسها.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.