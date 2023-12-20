«جايكا» اليابانية تسلم «فوم أرضيات» لـ3 حضانات رُضّع في كفر الشيخ

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ، تسليم «فوم أرضيات» لثلاث حضانات للأطفال الرضع مستهدفة ضمن المرحلة الثانية، وذلك من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، مشيرة أنه تم عقب تسلميهم الفوم، عقد ورشة عمل مصغرة لتعريف للقائمين علي تلك الحضانات بكيفية التعامل مع الفوم والحفاظ عليه وطرق تنظيفة ضمانا لصحة الأطفال الرضع.

جاء ذلك بحضور كلا من، منى جويلي، منسق هيئة «الجايكا اليابانية»، وإيمان إبراهيم، منسق «الجايكا»، بمديرية تضامن كفر الشيخ، بالمحافظة، وأشرف بدر الدين، رئيس قسم الأسرة والطفولة، بإدارة دسوق الاجتماعية ومندوبين من الثلاث حضانات الذين حضروا لاستلام الفوم.

تعاون مثمر لتنمية الطفولة

وأوضحت الدكتورة ماجده جلاله، وكيل وزارة التضامن، بمحافظة كفر الشيخ، أن الهدف من التعاون مع «الجايكا»، اليابانى، هو تنمية للطفولةً المبكرة، ويؤدي إلي تطوير الحضانات وتحسين جودة الطفولة المبكرة، وتنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور.

تنمية قدرات العاملين بتلك الحضانات

وأشارت وكيل تضامن كفر الشيخ، إلي أن هذا التعاون أيضا يعمل علي تنمية قدرات العاملين والمسئولين عن الطفولة خاصة فى السنوات الأولى من عمر الطفل بصفة خاصة فى الألف يوم الأولى وشمولهم بالرعاية الصحية والتغذوية واعهمية اكتشاف أي نوع من الأعاقه أو عيوب الشخصية الذى قد يعيق التطور السليم للطفل، إذا لم يتم تناولها بشكلا صحيح.