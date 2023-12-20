«الوزراء»: الطروحات تهدف لرفع كفاءة إدارة أصول الدولة وزيادة عائداتها

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يهتم بالحديث مع وسائل الإعلام، ويحرص على التواصل الدائم معها، كما تصدر الحكومة بيانات بصورة يومية، كي توضح موقفها في مختلف المجالات.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم» عبر قناة «on»، أن الصفقة التي أعلنها رئيس الوزراء بخصوص عقد شراكة مع مجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر، آلية تمويلية لزيادة رأس المال، وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنّ الاتفاق جرى توقيعه اليوم، وسيتم طرح المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة في بيانات وإعلانات، لافتًا إلى أن الطروحات بصفة عامة، تهدف إلى رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، وزيادة العائد منها، وعملية الإصلاح شاملة لدعم القطاع الخاص.

وأكد أن الفوائد التي ستعود من الطروحات عديدة، مثل زيادة الوظائف وعوائد الدولة من الضرائب، وما تم إنجازه حتى الآن من التخارج سواء كلي أو جزئي بلغت قيمته 5.6 مليارات دولار من 14 شركة، كما أن هناك دراسات أخرى لطرح 50 شركة من الشركات التابعة للدولة، وجارِ دراسة المزيد من الطروحات في قطاعات المطارات والاتصالات والبنوك والتموين.