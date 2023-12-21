لاعب عربي في الدوري الإسرائيلي يتعرض لهتافات عنصرية.. ماذا حدث ؟

مع عودة الدوري الإسرائيلي لكرة القدم الذي كان متوقفًا من يوم 7 أكتوبر مع بداية عملية «السيوف الحديدية» ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، طلت العنصرية مجددا برأسها ضد اللاعبين العرب الذين يلعبون في دوري دولة الاحتلال الإسرائيلي.

هتافات ضد العرب

ونشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تقريرًا لها مساء أمس الأربعاء قالت فيه: «في الدورة التي عادت فيها الجماهير إلى الملاعب لأول مرة منذ بداية الحرب: لاعب مكابي نتانيا يتعرض لشتائم عنصرية وهتافات الموت للعرب من المدرجات».

وسجلت حادثة عنصرية مساء يوم (الأربعاء) قبل انطلاق مباراة فريق «بيتار القدس» أمام فريق «مكابي نتانيا» على ملعب مدينة «نتانيا».

وقبل صافرة الحكم، وقف اللاعبون دقيقة صمت في وسط الملعب، وكسر الصمت في الملعب بهتافات عنصرية موجهة إلى اللاعب كريم جابر، لاعب «مكابي نتانيا».

الهتاف ضد اللاعب

وتمّ توجيه شتائم لاذعة للاعب ومن بين الشتائم سمعت أيضًا الهتاف «الموت للعرب»، وبعد ذلك حاول عدد من لاعبي مكابي نتانيا، ومن بينهم إيتمار شابيرو وأوز بيلو، تهدئة جابر، كما هتف مشجعو بيتار «تحترق قريتك».

من هو اللاعب الإسرائيلي الذي تمت مهاجمته؟

وينتمي اللاعب الإسرائيلي كريم جابر إلى عرب عام 1948 وهم العرب الذين بقوا في حدود دولة الاحتلال عند قيام إسرائيل، ومولود هذا اللاعب في 31 أكتوبر 2000 وسجل طوال تاريخه 17 هدفًا، وتبلغ قيمته السوقية 350 ألف يورو.