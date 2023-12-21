أسعار البيض في المحلات اليوم الخميس 21-12-2023

استقرت أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق والمحلات والمزارع الخاصة بالإنتاج، خاصة بعد انخفاض أسعار البيض مؤخرا، خاصة مع استمرار العمل بمبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وجاء سعر كرتونة البيض الأبيض وفق بيانات مجلس الوزراء وبورصة الدواجن والتي تم تحديدها من قبل مبادرة الحكومة لخفض الأسعار بـ115 جنيهًا في المزارع، ولكنه يصل إلى المستهلك بسعر أعلى قليلا نظرا لمصاريف النقل من التجار والمزارع، وزيادة الحلقات الوسيطة بين المزرعة والتاجر وهامش الربح.

أسعار البيض الأبيض

وجاءت أسعار البيض الأبيض في المحلات والأسواق المحلية للمستهلك بقيمة تتراوح بين 125 و135 جنيهًا، وفق بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصة المحلية 121 جنيهًا للطبق، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا.

سعر البيض البلدي اليوم

ومن جهة أخرى، سجلت أسعار البيض البلدي اليوم في الأسواق والمزارع، حيث تراوح سعر الطبق بين 135 إلى 140 جنيها.

وتختلف الأسعار بشكل دائم للمستهلك وفي الأسواق المحلية عن السعر المعلن في بورصة البيض الرئيسية والمزارع والشركات المنتجة، وتختلف في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا للكرتونة.