تحرير 6 محاضر وإعدام 34 كيلو منتجات غذائية في حملات بالدقهلية

أعلن محمد الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة بالدقهلية عن قيام اللجنة الخماسية بالحي بعمل حملات مرورية مفاجئة على الأسواق في المنصورة من أجل التأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر بها.

حملات على الأسواق بالدقهلية

وأكد الدمرداش في بيان له أن الحملات في محافظة الدقهلية جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، وتلبية احتىاجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الحملة نوهت على ضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية، وجاءت الحملة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري، واستهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع عبد السلام عارف.

وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المحلات التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي جودة المنتجات للإستخدام .

وتمكنت الحملة من إعدام عدد 12 كيلو أنشوجة «أسماك مملحة»، 7 كيلو طماطم، 15 كيلو معجنات، وتم تحرير 4 محاضر عدم توافر شهادات صحية، 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار

وأكد رئيس حي غرب المنصورة على ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالاسعار مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .

وأشار رئيس حي غرب على تكثيف الحملات يومياً على كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها .