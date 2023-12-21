جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الابتدائية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الوادي الجديد، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 المرحلة الابتدائية للصفوف «الرابع، والخامس، والسادس»، التي تبدأ من يوم 9 يناير المقبل، على أن يجري الالتزام بالجداول التي جرى اعتمادها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة العلوم.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

- يوم الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي مهارات مهنية والـ ict.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة لغة إنجليزية.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة علوم.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة رياضيات.

- يوم الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي مهارات مهنية والـ ict.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

- يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة رياضيات.

- يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة لغة انجليزية.

- يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة علوم.

- يوم الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي مهارات مهنية والـ ict.