«الاتصالات».. عصب الاقتصاد «الصلب»

شهدت السنوات الماضية جهوداً غير مسبوقة من الدولة، لتطوير كافة القطاعات والنهوض بها، والتى كان على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى يعد بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد، خاصة بعد جائحة كورونا، التى أثبتت ضرورة استمرار جهود الدولة لتطويره، وأيضاً قوة وصلابة هذا القطاع، عندما جلس الملايين فى منازلهم، ولجأت الحكومة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والإغلاق العام خلال عام 2020، فتضاعفت أعداد المستخدمين وزادت ساعات وجودهم على شبكة الإنترنت دون رصد أى مشكلات أو بطء فى الخدمة.

وتشارك وزارة الاتصالات حالياً فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية «حياة كريمة»، بتوصيل خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بتكلفة تبلغ 11.7 مليار جنيه، وبذلت الدولة جهوداً كبيرة فى تحسين البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية وتوفير فرص لتدريب ملايين الشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحر. وتستعرض «الوطن» فى هذا التقرير، أبرز جهود الدولة للنهوض بقطاع الاتصالات، إضافة إلى آراء الخبراء حول أهمية العمل على تحسين الخدمات، والاهتمام بشكل أكبر بالشباب، إلى جانب ضخ المزيد من الاستثمارات فى النهوض بالبنية التحتية، وزيادة الخدمات على منصة مصر الرقمية، التى تعد وجهة الدولة لتقديم الخدمات الحكومية عن بعد.