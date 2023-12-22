تحصين 351 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، أنه تم تحصين 351 ألفا و109 رؤوس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، منذ بدء العمل بالحملة في 19 نوفمبر الماضي، مؤكدا أن اللجان تباشر عملها يوميا من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن.

حملات تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، أنه يتم تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة المستمرة لأعمال سير لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة لخلق بيئة غذائية آمنة حفاظاً على الثروة الحيوانية.

ووجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتعاون الكامل مع إدارات الطب البيطري وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، مشيداً بإطلاق مثل هذه الحملات القومية التي تنظمها وزارة الزراعة لاستهداف وتغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية.