موضوعات أبحاث صفوف النقل بمدارس القليوبية.. اعرف موعد التسليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه تقرر تسليم البحوث الخاصة بالموضوعات البحثية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بصفوف النقل، الأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي، قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين.

أوضحت المديرية، في بيان، أنه المقرر انطلاق الامتحانات اعتبارًا من 10 يناير المقبل، إذ تأتي البحوث بناء على القرار الوزاري 168 الصادر في عام 2022، بشأن نظام التقييم لصفوف النقل، من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي العام، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، والمتميزة الخاصة بنوعيها العربي واللغات، من خلال المشروعات البحثية.

الموضوعات البحثية للمراحل التعليمية

أوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم، أنه جرى تكليف توجيه عام التربية الاجتماعية بالقليوبية، بتحديد الموضوعات البحثية للمراحل التعليمية الثلاثة، وخطوات التنفيذ، طبقًا للمادة الرابعة بالبند الثالث من المشروعات البحثية، إذ يمكن اختيار إحدى المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المدرسي والوطني كالتالي:

- الموضوعات المقترحة لأبحاث المراحل الثلاثة:

المرحلة الابتدائية وتدور حول:

- دور التلميذ في ترشيد الاستهلاك الكهرباء والمياه.

- المبادرات التي ترعاها الدولة، مثل زراعة مليون ونصف فدان، للحفاظ على المساحة الخضراء.

- الممارسات السلبية التي يتعرض لها التلميذ، مثل التحرش والعنف والتنمر والسرقة.

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان.

- تلوث البيئة.

المرحلة الإعدادية والثانوية وتدور حول :

- مبادرة حياة كريمة تطوير الريف المصري.

- المشروعات القومية واختيار إحدى المشروعات.

- أهم الإنجازات التي تحققها الدولة.

- التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان.

- الاستخدام السيئ للتواصل الاجتماعي.

- الوحدة في مواجهة التحديات.

- القدوة الحسنة.

خطوات تنفيذ الموضوعات البحثية للمراحل التعليمية

أضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جرى تحديد خطوات تنفيذ الموضوعات البحثية للمراحل التعليمية كالتالي:

- اختيار إحدى الموضوعات بمعرفه رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة؛ لربط الموضوع بالمنهج الدراسي.

- تقسيم طلاب الفصل من 3: 5 طلاب لعمل موضوع بحثي واحد.

- يقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب في البحث عن مصادر المعلومات والتحديات والصعوبات، ودور كل طالب في البحث.

- تتقدم كل مجموعه بمشروعين طوال العام يسلم الأول، قبل امتحان الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والثاني قبل امتحان الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

- يشترط النجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له، ولا تحسب درجاته من المجموع الكلي، وفي حالة عدم تحقيقه المستوى، يجري إعادة البحث وتقديمه في أثناء امتحانات الدور الثاني.

- إعداد كشف بأفضل المشروعات لكل صف دراسي، وإثابتهم وإخطار الإدارة التعليمية، والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.