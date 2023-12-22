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نبيلة عبيد تنفي زواجها من سفير سعودي سابق: «كلام مش صحيح»

كتب:

أميرة عزالدين
06:51 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، العديد من الأنباء عن زواج الفنانة نبيلة عبيد من السفير السعودي السابق الدكتور عبد العزيز الصويغ، إذ تصدرت أنباء زواجهما مواقع التواصل الاجتماعي.

نبيلة عبيد تكشف حقيقة زواجها

نفت النجمة نبيلة عبيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ما تردد عن زوجها، مشيرة إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترجع لأسابيع قليلة حيث كانت في حفل عيد ميلاد السفير السعودي، وبحضور عدد كبير من الأصدقاء من بينهم عمر زهران، مشددة على أن تم نشره كذب وبتفاصيل غير صحيحة وتنافي الحقيقة.

تكريم نبيلة عبيد في مهرجان الأمل السينمائي

يذكر أن مهرجان الامل السينمائي الدولي، حرص على تكريم الفنانة نبيلة عبيد، في دورته الثالثة والتي اختتمت فعالياته، السبت الماضي، وجرى إهداؤها الدورة الحالية عرفانًا وتقديرًا لمشوارها الفني الكبير.

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بقلم أميرة عزالدين