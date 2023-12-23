4 حالات حددها قانون التأمينات يُقطع فيها معاش أسرة المتوفى.. قانوني يوضح 

منح قانون التأمينات والمعاشات الحق لأسرة المؤمن عليه في الحصول على معاشه عند حالة الوفاة، وذلك لضمان حصولهم على حق المؤمن عليه، وحدّد القانون الشروط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش، وفي حالة الإخلال بها يقطع المعاش عنهم، وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن القانون كفل الحق لأسرة المؤمن عليه في الحصول على معاشه في حالات محددة وعند الإخلال بها يتم قطعه.

وأوضح عبد المجيد لـ«الوطن» أن هناك 4 حالات يمكن الأخذ بها لقطع معاش أسرة المتوفى، يجب على الأسر أن تنتبه لها وتعرفها حتى لا تفقد المعاش وهذه الحالات هي:

1- حال زواج الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة.

2- عند بلوغ الابن أو الأخ سن ال21 يقطع المعاش عنه، ولكن استثنى القانون بعض الحالات في ذلك منها:

ـ الطالب حتى يلتحق بعمل أو مهنة أو يبلغ سن 26 عامًا، أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية.

ـ العاجز عن الكسب، حتى زوال حالة العجز.

3- عند توافر شروط استحقاق معاش آخر للأسرة يقطع معاش المتوفي.

وأشار الخبير القانوني إلى أن القانون حدد فئات معينة تستحق الحصول على المعاش، منها الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى، الابنة بشرط ألا تكون متزوجة، الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمّن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية، الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.