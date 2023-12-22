انطلاق فعاليات سباقات الهجن بمدينة شرم الشيخ 27 ديسمبر الجاري

قال اللواء محمود السولية مدير عام مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ لـ«الوطن»، إن المضمار في استقبال وفود القبائل العربية من جميع محافظات جمهورية مصر العربية للاشتراك في سباق الهجن التنشيطي المقام على مدار يومين ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2023، والمقامة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهجن.

توافد القبائل المشاركة في سباقات الهجن على مضمار شرم الشيخ

وأشار اللواء السولية، إلى أن السباق يشارك به أكثر من 600 مشارك يمثلون 22 قبيلة من 17 محافظة مصرية، وبدأت القبائل فعليا في التوافد على المضمار استعدادا للماراثون التراثي ولمداومة التدريبات للهجن المشارك في السباق ويعمل كل القائمين على المضمار في تقديم كل الدعم للمشاركين كونها الرياضة الهامة لدى القبائل العربية.

معرض للتراث البدوي على هامش سباق الهجن

وأكد السولية، على أن المضمار قام بتوفير معرض للتراث البدوي خلال فترة انعقاد السباق على مدار يومين، وتشارك في المعرض جميع المحافظات المصرية كل بما يمثله من تراث.

مواصفات مضمار هجن شرم الشيخ

مضمار هجن مدينة شرم الشيخ أصبح واحد من أكبر مضامير السباق الموجودة في منطقة الشرق الأوسط بأكمله، ويتكون من حظائر إيواء للهجن المشارك بالسباق ومقصورة رئيسية للمشاهدين ومستشفى بيطرية وقرية تراثية بالإضافة إلى أن محافظة جنوب سيناء تعمل بكل طاقتها للانتهاء من إقامه مضماري الهجن بمدينتي نويبع وطور سيناء، لتضاهي بدورها مضمار مدينه شرم الشيخ.