أرقام شكاوى we للمكالمات والإنترنت.. تعمل 24 ساعة لو عندك مشكلة

يواجه الكثيرون من مستخدمي شبكة اتصالات we مشكلات تتعلق بخطوط المالكمات والإنترنت الأرضي أو مشاكل تتعلق بالتشغيل أو انقطاع الخدمة فضلاُ عن أعطال التليفون الأرضي، لذا يهتمون بمعرفة أرقام شكاوى we للمكالمات والإنترنت.

وتستقبل الشركة المصرية للاتصالات شكاوى المستخدمين لبحثها والعمل على حلها عن طريق أرقام شكاوى we التالية:

أرقام شكاوى we للمكالمات والإنترنت

- رقم 155، ويمكن الاتصال طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا وحتى العاشرة مساءًا.

- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات MYNTRA.

- البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg

- أرقام واتساب 01202155155 و01111115150 و010155151155 و01551515505.

- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg

- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، لينكدإن، إنستجرام، تويتر».

- مكاتب خدمة العملاء، والإتصال بمركز خدمة العملاء 111 أو 01555000111.

- أو من خلال Customer.care@te.eg عبر فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

طريقة تقدم شكاوى الإنترنت وأعطال التليفون we

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات «we» لإبلاغ عن أعطال التليفونات الأرضية إلكترونيا، من خلال التواصل مع خدمة عملاء شركة المصرية للاتصالات عبر الميل التالي: Customer.care@te.eg.

أو إرسال شكوى عن أعطال التليفون الأرضي، عبر البريد الإلكتروني الرئيسي للمصرية للاتصالات «we» وهو care@te.eg.

ويمكن تقديم شكوى لأعطال التليفون الأرضي من خلال توجيه الطلب لأقرب سنترال موجود بمحل إقامة مقدم للشكوى.

شروط وأحكام عامة لا تخضع لشكاوى we

- الشركة غير مسؤولة عن أي عطل فنى في الراوتر أو الأجهزة التي تقدم الخدمة بعد فترة الضمان.

- وهي غير مسؤولة عن أي أضرار مادية أو معنوية قد تترتب على الاستخدام الخاطئ من قبل العميل.

- يحق للشركة إيقاف الخدمة وإنهاء العقـد ووقف أي خدمـة أخـرى يحصـل عليهـا العميل مـن الشـركة، إذا أخل بالتزاماته أو أساء استخدام الخدمة، أو اسـتخدمها بالمخالفة للقانون.

- تلتزم الشـركة بسرية بيانات ومعلومات العميـل مالم يكن الإفصاح عنها كلياً أو جزئياً تنفيذاً للقانون أو بناءً على طلب مـن إحدى الجهات القضائية أو الإدارية أو على موافقة من العميل.

- يقر العميل بحق الشركة في تسجيل المكالمات الواردة بناء إلى مركز خدمة العملاء واستخدامها لضمان حقوقها وحقـوق موظفيها.

- يحق للشركة إجراء أي تعديلات تراها ضرورية علـى العقد بموافقة الجهاز، وتكون التعديلات ملزمة للعميل بمجرد نشرها على موقع الشركة أو إحدى وسائل الاتصال والاعلام.

- يتحمل العميل ضرائب الخدمات المقدمة، وتوفير الوحدات الطرفية بالمواصفات المناسبة للخدمة المطلوبة، دون أي مسؤولية على الشـركة.

- أي شكوى تتعلق بهذا العقـد ولايتـم تسويتها ودياً خلال 5 أيام عمـل، يتصل العميل على الرقم 155 بمركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الرقم المجاني 08003330333 لحلها وفقاً لبنود هـذا العقد.

- تختص المحاكم الاقتصادية بنظر أي نزاع يتعلق بهذا العقد وتفصل فيه طبقاً للقانون.

خدمة الفاتورة التفصيلية

باستخدام هذه الخدمة، يمكنك الآن الحصول على بيان تفصيلي لمكالمات المحافظات، والمحمول، وخدمة الإنترنت، والخدمة الصوتية.

ويمكنك إستلام فاتورتك التفصيلية من خلال البريد الإلكتروني أوعن طريق الفاكس وفقاً لإختيارك، ويمكن الاشتراك فيها من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء 111.

تقدم خدمة الفاتورة التفصيلية مجاناً لبيان استهلاك خدمة الإنترنت، والخدمة الصوتية، ورسوم بيان مكالمات المحافظات، والمحمول، وتبلغ قيمتها 2 جنيه للفاتورة الشهرية، و6 جنيهات للفاتورة الربع سنوية، ويتم إضافتها إلى أقرب فاتورة ويتم تشغيل الخدمة خلال 48 ساعة عمل.

خدمة تركيب الوصلات الداخلية

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتطوير بنيتها التحتية وشبكتها بشكل مستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها والسماح لهم بالاستمتاع بأفضل خدمات إنترنت.

ومع استمرار الزيادة في سرعات الإنترنت، تبين للشركة أنّ هناك العديد من العملاء يواجهون بعض المشكلات الفنية المتعلقة بالوصلات الداخلية والأسلاك داخل منازلهم ومبانيهم وذلك نتيجة لتهالك تلك الوصلات أو عدم تركيبها بشكل صحيح، ما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة لهم.

ومساعدة من الشركة لعملائها فإنها تنصح العميل بمراجعة الوصلات الداخلية، والتواصل مع إحدى الشركات المتخصصة في تركيب الوصلات والاسلاك الداخلية وصيانتها.

وهناك عدد من هذه الشركات المتخصصة تعمل حالياً في القاهرة والإسكندرية، وتأمل الشركة المصرية للاتصالات ان تقدم المزيد من المساعدة من خلال إيجاد شركات مماثلة لتغطية المزيد من المناطق على مستوى الجمهورية، حيث تهدف الشركة لحصول عملائها على أفضل جودة ممكنة.