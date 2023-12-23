«الأرصاد»: ذروة الشتاء وانخفاض الحرارة في شهري يناير وفبراير (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ بداية فصل الشتاء رسميًا قد بدأ أمس الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، مشيرة إلى أن ذروة فصل الشتاء في مصر تكون في شهري يناير وفبراير، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتزداد فرص سقوط الأمطار.

مصر تعيش خلال هذه الأيام استقرارًا تاما في الأحوال الجوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» أن مصر تعيش خلال هذه الأيام استقرارًا تاما في الأحوال الجوية، وارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام بنحو 3 درجات.

نشاط الرياح سيكون على فترات متقطعة خلال الأسبوع الأول

وأشارت «غانم»، إلى أن نشاط الرياح سيكون على فترات متقطعة خلال الأسبوع الأول من فصل الشتاء، حيث ستنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

يجب ارتداء الملابس الثقيلة والإبقاء على النوافذ مغلقة

وناشدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح والأمطار، وذلك بارتداء الملابس الثقيلة والإبقاء على النوافذ مغلقة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة.