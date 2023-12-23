«اللهم بلغنا رمضان».. 79 يوما على أول أيام الشهر الفضيل

أيام شهر رمضان هي من أفضل أيام السنة، وبه ليلة القدر خير من ألف شهر، ويحرص المسلمون على صيامه وقيامه، ليغفر الله لهم ذنوبهم، ويعتق رقابهم من النار، وذلك لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رغِمَ أَنفُ رجلٍ ذُكِرتُ عندَهُ فلم يصلِّ عليَّ، ورَغِمَ أنفُ رجلٍ دخل عليه رمضانُ ثمَّ انسلخَ قبل أن يُغفَرَ له، ورغمَ أنفُ رجلٍ أدرَكَ عندَه أبواهُ الكِبَر فلم يُدْخِلاهُ الجنة».

بداية شهر رمضان

ويفصل المسلمين عن بداية شهر رمضان 2024، 79 يومًا فقط، حيث يشير التقويم الميلادي إلى أن بداية شهر رمضان 2024 سوف يكون في شهر مارس المقبل من عام 2024، وتحديدًا يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر، ليكون اليوم الأول لشهر الصوم الذي ينتظره العديد من المسلمين.

اللهم بلغنا رمضان

ومن الأدعية المعتادة على لسان المسلمين، وقد اقترنت ببعض الأدعية الأخرى، حيث يدعو المسلم «اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين»، «اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا»، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية:

- اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

- اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظ يا أرحم الراحمين.

- اللهم بلغنا رمضان ونحن في أفضل حال.

- اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا.