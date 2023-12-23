3 إطلالات لصفية العمري في أحدث ظهور لها.. «عودة نازك السلحدار»

تألقت الفنانة صفية العمري، في أحدث ظهور لها بـ3 إطلالات مختلفة تحت عنوان «عيون صفية»، والتي أظهرت مدى جمالها وتألقها، والتي اشتهرت في مسيرتها الفنية بالعديد من الأدوار المهمة ما بين السينما والدراما، من بينها فيلم «البيه البواب»، مع النجم الراحل أحمد زكي، لا سيما مشهد صفعها على وجهها، ومسلسل «ليالي الحلمية».

مشاركة صفية العمري مع الراحل أحمد زكي

وأوضحت «العمري»، في بيان صحفي لها اليوم، أنها ما زالت متأثرة بذلك المشهد وتشعر بأصابع الفنان أحمد زكي، قائلة: «لسه حاسة إن أصابع أحمد زكي معلمة على وشي حتى الآن، بسبب ضربه لي بقوة.. والعمل كان ممتعا للغاية، وكان مليئا بمشاهد مميزة، وكل كواليسه كانت لطيفة وكوميدية، فكلنا كعاملين فيه استمتعنا فيه».

أشهر أعمال صفية العمري

جدير بالذكر، أن الفنانة صفية العمري، قدمت أعمالا درامية ذات علامة مميزة بتاريخ الدراما، من بينها مسلسل «هوانم جاردن سيتى»، «ليالي الحلمية» و«الأصدقاء».