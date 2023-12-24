عاجل.. صراع شرس.. 3 مفاجآت في ترتيب أقوى 10 جيوش بالعالم خلال 2023

حمل تصنيف موقع «جلوبال فاير باور» لترتيب أقوى جيوش العالم عددا من المفاجآت بشأن تصنيفه لعام 2023، لا سيما الصراع المستمر دائما بين أمريكا وروسيا والصين قياسا على القدرات وتطور المعدات والموارد البشرية، وكذلك الإنفاق العسكري.

ويستخدم موقع «جلوبال فاير باور» 60 عاملا لتصنيف الجيوش في العالم وترتيبها، والأمر في هذه الحالة يعتمد على كميات المعدات والقوات العسكرية لكل بلد، قياساً كذلك على الوضع الجغرافي للدولة والموارد المتاحة، وكذلك القدرات المالية.

تضنيف موقع جلوبال فاير باور لأقوى جيوش العالم

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى بلا منازع في ترتيب أقوى جيوش العالم، متفوقة في ذلك على روسيا التي حل جيشها ثانيا، والصين التي حل جيشها ثالثا، كما أتى الجيش الهندي في المركز الرابع، فيما ارتقى تصنيف الجيش البريطاني ليصل إلى المركز الخامس مقارنة بآخر تصنيف له.

وبينما استطاع الجيش الكوري الجنوبي الحفاظ على مركزه كسادس أقوى جيوش العالم، فإن المفاجأة الثاني كانت الجيش الباكستاني، والذي حقق تقدما بصعوده إلى الترتيب السابع، بينما أتى بعده جيشا اليابان وفرنسا في التصنيفين الثامن والتاسع وهو تصنيف أقل من ذي قبل كمفاجأة ثالثة، بينما جاء الجيش الإيطالي في الترتيب العاشر، وهو نفس مركزه في عام 2022.

أبعاد سياسية

ويأتي هذا الترتيب والتصنيف لأقوى جيوش العالم معبراً عن حالة كذلك من الصراع والتنافس السياسي في العالم بين أمريكا وروسيا والصين وتأتي بعدهم الهند، في إطار ما يمكن تسميته بالنظام العالمي الجديد الذي يتشكل في ضوء تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حرب غزة وغيرها من الصراعات.

حيث تسعى بكين وموسكو إلى مزاحمة واشنطن في موقعها بالنظام الدولي والعمل على إيجاد مكانة أكبر لهما إذا كنا بصدد الحديث عن نظام دولي جديد يتشكل.