تفاصيل وفاة المغنية الأمريكية لورا لينش في حادث سيارة

تُوفيت المغنية الأمريكية لورا لينش، العضو المؤسس لفرقة «The Dixie Chicks»، والتي كانت تعزف على البيس جيتار في الفرقة في الفترة من 1990 إلى 1993، عن عمرٍ ناهز 65 عاما، وجاءت وفاتها في حادث سيارة بالقرب من إل باسو، تكساس، حسبما قال ابن عمها، مايكل لينش، لشبكة «سي بي إس نيوز».

ووفقًا لتقرير إدارة السلامة في تكساس، كانت سيارة تحاول تجاوز مركبة أخرى على الطريق السريع ذو اتجاهين، واصطدمت السيارة وجهاً لوجه بالسيارة التي كانت تقودها لورا لينش، وبحسب التقرير، وأُعلن وفاة الفنانة في مكان الحادث، ونُقل السائق الآخر إلى المستشفى مصابًا بجروح لا تهدد حياته.

من هي المغنية لورا لينش

أسست لينش فرقة «The Dixie Chicks»، والتي تُعرف الآن باسم «The Chicks»، في عام 1989، جنبًا إلى جنب مع زملائها الأعضاء روبن لين ماسي ومارتي ماجيري وإميلي ستراير، بدأت كعازفة جيتار مع الفرقة وتولت في النهاية منصب المغنية الرئيسية عندما تركت روبن لين ماسي الفرقة في عام 1992.

سجلت عازفة الجيتار وزملاؤها من أعضاء الفرقة معًا 3 ألبومات، قبل أن تترك الفرقة الموسيقية عام 1993 وتحل محلها ناتالي ماينز بعد عامين، وفي ذلك الوقت، قالت العضوات المتبقيات إن «لينش» كانت تفكر في المغادرة لبعض الوقت لأنها سئمت من الجولات وأرادت قضاء المزيد من الوقت في المنزل مع عائلتها.

فرقة «The Chicks» تنعى وفاة لورا لينش

شاركت فرقة «The Chicks» مقطع فيديو لـ«لينش» وهي تؤدي عرضًا على حسابهم الرسمي على «إنستجرام»، عقب خبر وفاتها، قائلين إنهم شعروا بالصدمة والحزن لسماع خبر وفاتها، وقالت الفرقة عن الفنانة الراحلة: «كانت لورا بمثابة ضوء ساطع، لقد أعطت طاقتها وروح الدعابة شرارة للأيام الأولى لفرقتنا».

وتابعت عضوات الفرقة: «كانت لورا موهوبة في التصميم، وكانت تحب كل ما يتعلق بتكساس، وكان لها دور فعال في النجاح المبكر للفرقة، ساعدت مواهبها التي لا يمكن إنكارها في دفعنا إلى ما هو أبعد من الغناء في الشارع إلى الوصول إلى جميع أنحاء تكساس والغرب الأوسط».