تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل لتقديم خدمة تراخيص المحلات بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، خدمات سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم خدمة تراخيص المحال التجارية للتيسير على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وعدم تكبدهم الانتقال للمركز التكنولوجي بالمدينة، للاستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية، التي استهدفت المحال التجارية بعدد من شوارع مدينتي كفر الشيخ ودسوق لتقديم كافة الخدمات الحكومية.

تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل

قال المحافظ، إنّه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، اليوم بمدينتي كفر الشيخ ودسوق لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يُقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتاً أنّ سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجي المتنقل مزودة بطاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزانة إلكتروني ليتم الدفع إلكترونياً من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلي لترتيب دور متلقي الخدمة، لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية في الوقت المحدد للخدمة.

وأوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقري الرئيسية، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فيما بلغت عدد المعاملات السنوية 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الأسبوعية لتتواجد سيارة المركز التكنولوجي بقرى ومراكز المحافظة.

تقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى

وأشار نائب المحافظ، إلي أنّ ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقري، وتتواجد بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

تقديم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط

أضاف نائب محافظ كفر الشيخ، أنّ سيارة المركز التكنولوجي المتنقل تُقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص «محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل»، وطلب توصيل مرافق «كهرباء، ومياه»، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، فضلاً عن خدمات تراخيص المحلات الجديدة طبقاً للقانون 154 لسنة 2019.