أكثر 10 مليارديرات حققوا مكاسب في 2023.. كم بلغت الزيادة في ثرواتهم؟

زادت ثروة عدد من أثرياء العالم بوتيرة كبيرة في عام 2023، وجاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في أسواق الأسهم العالمية، ليصبح أكثر من نصف مليارديرات العالم، البالغ عددهم 2568 مليارديراً، أكثر ثراءً مما كانوا عليه في ليلة رأس السنة الماضية، بحسب تقرير لمجلة «فوربس» المختصة بالمال والأعمال.

490 مليار دولار زيادة في ثرواتهم

وحققت ثروات أغنى 10 أثرياء في العالم، أرباحاً كبيرة هذا العام، بنحو 490 مليار دولار، تضاف إلى ثرواتهم، وذلك حتى 15 ديسمبر 2023، وفق تقديرات «فوربس».

7 من المليارديرات ضمن قطاع التكنولوجيا

واستحوذ قطاع التكنولوجيا على النسبة الأكبر من عدد الأثرياء، الذين زادت ثرواتهم خلال عام 2023، حيث جاء 7 من المليارديرات العشرة، الذين حققوا أكبر مكاسب هذا العام، ضمن قطاع التكنولوجيا، كما شهد عام 2023 نشاطاً بمؤشر «ناسداك»، الذي يضم أكبر أسهم الشركات التكنولوجية، الذي ارتفع بنسبة تصل إلى 42% خلال 2023.

وحققت أسهم أكبر7 شركات للتكنولوجيا، وهي «أبل، ومايكروسوفت، وألفابت، وأمازون، وإنفيديا، وتيسلا، وميتا»، أرباحاً قياسية، الأمر الذي ساهم في نمو كبير في ثروات المليارديرات، الذي يستثمرون أموالهم في هذه الشركات.

وجاء المليارديرات العشرة الذين حققوا أكبر المكاسب، وقفزت ثرواتهم بشكل استثنائي في عام 2023، حتى 15 ديسمبر، كالتالي:

1- إيلون ماسك

مصدر ثروة إيلون ماسك: تيسلا وسبيس إكس

صافي الثروة: 254.9 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 108.4 مليار دولار

2- مارك زوكربيرغ

مصدر الثروة: فيسبوك

صافي الثروة: 118.6 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 74.8 مليار دولار

3- جيف بيزوس

مصدر الثروة: أمازون

صافي الثروة: 172.3 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 65 مليار دولار

4- براجوجو بانجيستو

مصدر الثروة: متنوع

صافي الثروة: 52.8 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 47.9 مليار دولار

5- لاري بيج

مصدر الثروة: جوجل

صافي الثروة: 111.7 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 34.4 مليار دولار

6- أمانسيو أورتيجا

مصدر الثروة: زارا

صافي الثروة: 97.4 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 33.2 مليار دولار

7- سيرجي برين

مصدر الثروة: جوجل

صافي الثروة: 107.3 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 33 مليار دولار

8- ستيف بالمر

مصدر الثروة: مايكروسوفت

صافي الثروة: 110.9 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 32.4 مليار دولار.

9- لاري إليسون

مصدر الثروة: أوراكل

صافي الثروة: 133.2 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 30.8 مليار دولار

10- جنسن هوانج

مصدر الثروة: إنفيديا

صافي الثروة: 43.6 مليار دولار

القيمة المضافة في عام 2023: 29.8 مليار دولار