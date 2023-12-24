«برلمانية التجمع» تناقش مشروع قانون إنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات

التقى النائب مارسيل سمير، والنائب أحمد بلال البرلسي، عضوا الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بعدد من مهندسي البرمجيات وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات، لمناقشة الأوضاع النقابية المثلى لهم، ومناقشة مشروع قانون لتأسيس نقابة لمهندسي البرمجيات.

أهمية التنظيم النقابي لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات

وطرح الحضور عددًا من المشكلات التي يواجهها خريجي كلية الحاسبات والمعلومات، والتخصصات المماثلة، وأهمية التنظيم النقابي لهذه الفئة الهامة، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، والأمن القومي المصري.

وشارك في اللقاء من خريجي كليات الحاسبات والمعلومات المهندس محمد عبد الرازق، المهندس فتحي أبو زيد، المهندس عمرو أحمد عبد الرؤوف، والمهندس وليد شريف، وعبر الهاتف الدكتور محمد الدسوقي، استشاري هندسة البرمجيات، والدكتور أحمد شرف الدين، رئيس الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات.

وجرى الاتفاق على عقد برلمانية التجمع جلسات استماع أخرى للخروج بصيغة تشريعية متوازنة، تحقق مصالح خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والتخصصات المماثلة، والعاملين في هذا القطاع الهام.