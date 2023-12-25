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الفنان الفلسطيني طارق سلسع: استبدلنا نجمة الميلاد في مدينة بيت لحم بقذيفة

كتب:

شريف سليمان
01:44 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الفنان الفلسطيني طارق سلسع

الفنان الفلسطيني طارق سلسع

قال الفنان الفلسطيني طارق سلسع، أن المجسم الذي وضع محل شجرة الميلاد في مدينة بيت لحم بعد إلغاء الاحتفالات بعد الحرب على غزة هو بمثابة رسالة للعالم حول ما حل بقطاع غزة من دمار، وهذا المجسمات تحمل رسالة للعالم أن قوات الاحتلال تقتل الفلسطينيين وتهدم منازلهم.

وأضاف في لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «ON» في حلقة خاصة من بيت لحم : «أردنا أن نرى الناس أنه بسبب الاستيطان المتتالي على مدار العصور كل الناس وكل من عاشوا على هذه الأرض بداية من الكنعانين وحتى العائلة المقدسة جميعهم شهدوا معاناة قتل وإجرام استعماري بسبب أطماع متتالية على مدار عصور في هذه الأرض».

وشرح فكرة المجسم قائلاً: «مغارة بشكل خارطة غزة وهي ردم سقط على الأرض ومريم العذراء بشكل مختلف تحاكي شكل أمهات الشهداء تبكي الأطفال والشهداء الذين سقطوا، والجميع يشعر بالألم وحتى عندما نأكل نشعر بالذنب بسبب ما يتعرض له الناس في غزة. وحتى عندما ننام نشعر بخيانة لهم».

وأردف: «مجسم ميلاد تحت الأنقاض رسالة للعالم عما يحدث في غزة، وفكرة مجسم ميلاد تحت الأنقاض جاءت من البيئة المحيطة، حيث جرى استبدال نجمة الميلاد في ساحة الميلاد بقذيفة».

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