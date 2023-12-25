أستاذ بالأزهر: أي إنسان يتخلق بصفة الإنصاف دليل على رضا الله عنه

قال الدكتور عبد اللطيف سليمان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن أي إنسان يتخلق بخلق الإنصاف، فهذا دليل رضا الله عنه، لافتًا إلى أن الإنسان المنصف هو الذي يرضى الله في قوله ولا ينحاز إلى أي أحد، ولا يهمه إلا قول الحق ورضا الله.

فضيلة الإنصاف

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لو بتكلم على إنسان، على الحديث بإنصاف وأقول الحقيقة في حديثي، ولما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان خارج في غزوة تبوك، وهي أعظم الغزوات، وفيها نزلت سورة سميت بالفاضحة، فلما أحد ذكر الصحابي أبو ذر الغفاري، وقال إنه عجبه لبسه، فلم يخرج للقتال، فرد غيبته أحد الصحابة وقال له، والله هو من أشد الناس حبا للجهاد في سبيل الله، فلما شاهد في المعركة، فقال سيدنا النبى عنه: ما أضلت الخضراء من أبى ذر.

واستكمل: «شوفوا الصحابي رد غيبة أبو ذر إزاى وقال فيه الحق والإنصاف، رغم أنه لم يشاهده، في المعركة».