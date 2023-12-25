اتفاقيات «المتحدة» في 2023.. أبرزها توزيع وعرض الدراما المصرية باللغة الهندية

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام والمضي قُدمًا إلى الإمام، بما يضمن الريادة الإعلامية على مستوى الوطن العربي، لذا أبرمت عددًا من الاتفاقيات والتعاقدات على مدار 2023 على مستوياتٍ عدّة، أبرزها ما يتعلق بالدراما التليفزيونية.

وترصد السطور التالية أبرز الاتفاقيات والتعاقدات التي أبرمتها «المتحدة» في 2023، كما يلي.

دراما مصرية باللغة الهندية

نهاية نوفمبر الماضي، جرى الإعلان عن اتفاقية هي الأولى من نوعها لوصول المحتوى الدرامي المصري خارج نطاق الوطن العربي، طرفيها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والشركة الهندية سوبركلاستر برودكشن، لتوزيع الأعمال المصرية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم.

وتنص الاتفاقية على توزيع وعرض 1000 حلقة دراما تلفزيونية باللغة الهندية في جميع أنحاء العالم، ما يفتح أسواقا جديدة للدراما المصرية، ويساهم في انطلاق الفن المصري والوصول به إلى آفاق أبعد في الانتشار والتأثير.

اتفاقية تعاون في مجال التكنولوجيا الحديثة

وفي أبريل الماضي، أبرمت مجموعة الفخر برئاسة سماح سالم، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة المصريين outdoor، والتي تعد إحدى شركات مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتتمثل اتفاقية في تعزيز ريادة قطاع الإعلان واستقدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يخدم قطاع سوق الإعلانات في مصر، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشهد التعاون تبادل الخبرات والزيارات بين الهيئات المعنية بمجال حاضنات أعمال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التعاون في بناء قدرات رواد الإعلان في مصر، وتقديم الاستشارات والبحث عن أفضل السبل في توفير الحلول الإبداعية الجديدة باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ما ينعكس إيجابا على قطاع الإعلانات.

أفلام وثائقية

وفي فبراير الماضي، تم التعاقد مع شركة CMC لإنتاج 24 فيلما وثائقيًا لصالح قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منها فيلم «جاب الديب من ديله»، عن المنتج المسرحي سمير خفاجي مؤسس فرقة الفنانين المتحدين، و«مدينة لا تنام» عن محافظة القاهرة عن تلك المدينة الحية 24 ساعة كل يوم، وفيلمًا عن أحمد سالم الإذاعي والممثل والطيار، وفيلمًا عن حياة المقرئ الشيخ محمد رفعت؛ وأفلامًا عن الموسيقار نبيل الضبع مؤلف موسيقى الصوت والضوء، وفيلمًا عن المطرب الشعبي رمضان البرنس، وآخر عن سر كوكب الشرق أم كلثوم في الموسيقى، وغيرها.