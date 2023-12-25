أجواء احتفالات طوائف الكاثوليك والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد بالدقهلية

أجراس الكنائس تعالت أصواتها أرجاء مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية فرحة واحتفالات بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح، وتوافد المئات من الكاثوليك والروم الأرثوذكس لتأدية صلاة قداس عيد الميلاد برفقة أطفالهم وذويهم ترتسم على ملامحهم الفرحة والسعادة يقدمون لبعضهم البعض المباركات والتهنئة بمناسبة العيد ويلتقطون الصور التذكارية ويوزعون الشوكولاتات والهدايا المختلفة منقوش عليها صورة المسيح وصورة بابا نويل «سانتا كلوز»، وسط بهجة كبيرة بين الأطفال والزوار.

طقوس المواطنين من الروم الأرثوذكس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وعن طقوس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للروم الأرثوذكس، تقول سامية فتحي، مواطنة بالدقهلية، لـ«الوطن» بعد أداء صلاة القداس نتناول كل الأطعمة التي صومنا عنها ومن أشهرها اللحوم والدجاج والمحشي، وسنتناول بعد الصلاة مكرونة بشاميل ليس لدينا طعام محدد بعينه كل ماحرمنا من تناوله مسموح لنا بأكله وبعد ذلك نقدم التهاني لأقاربنا وجيراننا وكل أحبابنا بمناسبة العيد، وقد نخرج مع الأطفال نلهو في الحدائق ومدينة الألعاب للترفيه عن النفس وشراء ملابس جديدة وأحذية، وتبدأ الزيارات بيننا وبين الأقارب.

وتابع الدكتور هاني بيوك، رئيس الجمعية داخل كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي بالمنصورة، من الوجبات الأساسية لدينا هي اللحوم بأنواعها على المائدة بالإضافة إلى الدجاج، ولكن بشكل عام ليس هناك وجبة بعينها لتناولها لأننا نتبع الروم الأرثوذكس التي تندرج تحت الأصول اليونانية وبلاد الشام أيضا لذلك كل الأطعمة المتاحة نتناولها وليست لدينا عادات وتقاليد محددة.

تواجد أمني مكثف ومشدد

كما شهدت الكنيسة تواجدا أمنيا مكثفا ومشددا من قبل رجال الشرطة لحماية المواطنين وزوار الكنائس وتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد وسط فرحة وبهجة المواطنين بالاحتفالات.