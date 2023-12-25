الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بالضفة الغربية.. دير عمار في مرمى الاقتحامات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم دير عمار، غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما سيرت القوات الإسرائيلية آلياتها العسكرية في شوارع المخيم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، 9 شبان فلسطينيين من قرية الجلمة، شمال شرق جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد محاصرة صالة رياضية في القرية.

من جانبه، ترأس بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، قداس منتصف الليل بعيد الميلاد المجيد، وفق التقويم الغربي، بحضور السفير إيهاب سليمان، السفير المصري لدى دولة فلسطين

وحضر القداس ممثلا عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن»، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، وسفراء الأردن، كندا، واليابان وهولندا، وعدد من القناصل الأجنبية، وعدد من رؤساء المدن الايطالية.

وكان الزوار هجروا مدينة بيت لحم، وألغيت فيها غالبية احتفالات عيد الميلاد بسبب الحرب على قطاع غزة، ومساء أمس الأحد، قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إن قلبه في بيت لحم، مضيفا خلال قداس عيد الميلاد من كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، إن ما زال أمير السلام يرفضه منطق الحرب الخاسر، مع زئير الأسلحة الذي يمنعه حتى اليوم من أن يجد له موضعا في العالم.

وحضر نحو 6500 شخصا القداس بينهم زعماء دينيين ودبلوماسيين، بينما تابعه مئات آخرون على شاشات عملاقة مثبتة بالخارج في ساحة «القديس بطرس»، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.