«الحرية المصري»: الحياة الحزبية في مصر عادت مجددا وتشهد تنوعا فكريا

أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أنّ العوامل السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة السابقة ساهمت بقوة في عودة الأحزاب للحياة السياسية، خلال الـ10 سنوات الماضية، من خلال التواجد المستمر مع المواطنين في حلقات نقاشية وإطلاق حملات توعية بمخاطر وتحديات المرحلة، إضافة إلى تقديمها لرؤي ومقترحات حول العديد من المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

الأحزاب تشهد تنوعا فكريا

وأضاف «مهنى»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دور الأحزاب حاليًا يشهد حالة من التنوع الفكري والأيدولوجي ساهم في إرضاء تطلعات وآمال الشعب المصري نحو عدد من الملفات والقضايا، والتعبير عن آرائهم، مشيرا إلى أنّ حالة الحراك السياسي ستثري حالة الحراك الفكري وترسيخ لمبدأ الديمقراطية.

وأوضح نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن الحوار الوطني يعد من أحد العوامل التي أحدثت حالة من تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، وأعلنت الأحزاب السياسية عن رؤيتها بشأن عدد من القضايا وقدمت مقترحاتها، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تنفيذ تلك المقترحات والأخذ بها.