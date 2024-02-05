رابط الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.. وطريقة التظلمات

قد يقع الكثير من قائدي المركبات في مخالفات المرور، وذلك لأسباب مختلفة، ما يدعوهم للاهتمام بطريقة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، وذلك عبر المواقع المختلفة التي أتاحتها وزارة الداخلية والنيابة العامة، حيث يمكن معرفة قيمة المخالفات، عن طريق الاستعلام برقم السيارة، أو بالرقم القومي لصاحب المركبة.

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسرع خطوات الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، وكيفية سدادها، مجانا عبر بوابة النيابة العامة المصرية.

- الدخول إلى بوابة النيابة العامة المصرية عبر الرابط.

- الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات، عبر خدمات نيابات المرور.

- الضغط على أيقونة الاستعلامات.

-خدمة مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- تحديد إدارة المرور التابع لها السيارة أو رخصة القيادة.

- إدخال بيانات صاحب السيارة.

- إدخال بيانات رخصة القيادة.

- إدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة أرقام وحروف.

- الضغط على كلمة استعلام.

- يتم ظهور قيمة وإجمالي المخالفات المرورية على السيارة .

كيفية التظلم على مخالفات رخص المركبات

- الدخول على موقع النيابة العامة.

- اختيار خدمات نيابات المرور.

- اختر التظلمات.

- اختر التظلم على مخالفات رخصة المركبة أو مخالفات رخصة القيادة.

- اكتب رقم الرخصة التي تريد الاستعلام عنها.

- ستظهر لك قيمة المخالفات المستحقة والشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية.

- اضغط على أيقونة «موافق».

- تظهر البيانات لرخصة القيادة أو السيارة.

- اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

- اضغط على زر إرسال الطلب. ‏

- اضغط على بيانات إيصال التظلم.

- ادخل ورقم الطلب.

- تظهر النتيجة خلال 72 ساعة من تسجيل الطلب.

- يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول.

سداد مخالفات المرور مصر

- الدخول إلى موقع النيابة العامة المصرية.

- الدخول إلى خدمات نيابات المرور.

- اختيار أيقونة التصالح الفوري.

- اختيار مخالفات رخص المركبات.

- إدخال بيانات رقم لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

- تظهر قيمة المخالفات.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- إدخال رقم الهاتف المحمول.

- طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

- يظهر سداد المخالفات على سيستم المرور.

أوراق استخراج رخصة مركبة أول مرة

- أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من البائع.

- إحضار مستند يثبت موافقة هيئة التنمية الصناعية إذا كانت المركبة «صناعة محلية».

- شهادة بيانات من أصل الإفراج الجمركي، إذا كانت المركبة مستوردة من الخارج.

- استعلام أمني من وحدة البحث الجنائي.

شروط استخراج رخصة مركبة

- سدد رسوم التأمين الإجباري باسم مالك المركبة بالمدة الترخيص المطلوبة.

- سداد الضرائب والرسوم، وهي تحدد وفقا للسعة اللترية لكل سيارة.

تكلفة ضرائب ترخيص المركبات لمدة 3 سنوات

- المركبة الأكثر من 1030 إلى 1330 CC تقدر قيمة الضربية بـ 675 جنيها.

- المركبة من 1330 إلى 1630 CC تقدر قيمة الضريبة 1050 جنيها.

- السيارة من 1330 إلى 1630 CC، تُقدر قيمة الضريبة بـ2250 جنيها.

- السيارة من 1630 إلى 2030 CC تقدر قيمة الضريبة 9000 جنيه.

- السيارة التي تتعدى 2030 CC، بـ 2.5% من قيمة السيارة عن كل سنة للتجديد كالتالي:

1- رسم تأمين إجباري 900 جنيه لمدة 3 سنوات.

2- رسوم إنشاء منظومة النقل من 180 إلى 1050 جنيها، وفقا لـ CC لكل مركبة.

3- رسم الملصق الإلكتروني بـ750 جنيها.

4- قيمة طفاية الحريق نحو 450 جنيها.

5- حقيبة إسعافات أولية والمثلث العاكس بـ250 جنيها.

6- دفع 400 جنيه قيمة رسم تسجيل البيانات.

اعرف الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة مركبة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي.

2- نموذج من المرور كطلب تجديد رخصة السيارة الملاكي.

3- دفع قمة التأمين الإجباري .

4- شراء ملف خاص بالتجديد حسب مدة الترخيص.

5- سداد قيمة الضرائب والرسوم.

6- تحقيق الأمن والمتانة

7- حقيبة إسعافات أولية، وطفاية الحريق.