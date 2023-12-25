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توصيل المياه لـ74أسرة أولى بالرعاية في قريتي بالجيزة

كتب:

سلامة عامر
10:10 ص | الإثنين 25 ديسمبر 2023
المهندس منصور بدوي

المهندس منصور بدوي

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، توصيل المياه لـ74 أسرة في العياط وأطفيح بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في المحافظة. 

توصيل المياه إلى 63 أسرة في مركز العياط

وأشار في بيان صحفي إلى أنه جرى توصيل المياه لـ63 أسرة بقرية كفر عمار في مركز العياط، بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير للرعاية والتنمية، فيما شهدت قريتي منية الرقة والرقة البحرية بمركز أطفيح توصيل مياه الشرب لـ11 أسرة، بالتعاون مع مؤسسة قلوب نابضة للرعاية والتنمية.

وأوضح أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية، يأتي بعد إجراء مسوحات مجتمعية لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية لدراسة الحالات الاجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للمستحقين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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