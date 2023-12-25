«النقل» تكشف بالفيديو أعمال تنفيذ محطة الصب الجاف بميناء الإسكندرية

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تصوير جوي لمحطة الصب الجاف في ميناء الإسكندرية، والذي يُجرى تطويره حالياً في إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة.

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجستيات بالأكاديمية البحرية، على جهود تطوير المواني بما فيها ميناء الإسكندرية، موضحة أن مصر تضم عدة مواني والتي تعتبر مقومات مهمة للتجارة والنقل اللوجستي في البلاد، خاصة وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، هذا الموقع يجعل المواني نقاط تحول رئيسية للشحن الدولي والتجارة.

تطوير البنية التحتية للمواني

وقالت «الجزار، لـ«الوطن»، إنّه تمّ الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمواني في مصر، كما توفر المواني في مصر تسهيلات جمركية محسنة، وتم تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل نظم إدارة المخزون والتتبع والتحكم الآلي.

وأضافت الدكتورة هبة الجزار، أنّ المواني تتميز بالقدرة على التوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية، موضحة أن كل هذه المقومات تعزز القدرة التنافسية لمصر كوجهة للتجارة والنقل اللوجستي، وتسهم في تعزيز الاستثمارات وتطوير الاقتصاد المحلي.

مشروع ميناء الإسكندرية الكبير

- إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

- مشروع إنشاء محور «السخنة / الدخيلة» اللوجستي المتكامل للحاويات.

- مشروعا الحاجزين الغربي والشمالي.

- مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه.