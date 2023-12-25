جامعات تنتظر موعدها لسحب ملف وظيفة معاون نيابة إدارية.. اعرفها

بدأت هيئة النيابة الإدارية في استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من منتصف الشهر الجاري للتقديم علي وظيفة معاون نيابة إدارية، ونرصد لكم في السطور التالية الجامعات التي تنتظر دورها في سحب الملف، وفقًا لهيئة النيابة الإدارية.

وجاءت الجامعات كالتالي:

- الثلاثاء 26 ديسمبر جامعة طنطا.

- الأربعاء 27 ديسمبر جامعة المنصورة.

- السبت 30 ديسمبر جامعات دمياط - بورسعيد - أزهر تفهنا.

- الأحد 31 ديسمبر جامعة إسكندرية.

- الاثنين 1 يناير جامعتي الفيوم وأزهر أسيوط.

- الثلاثاء 2 يناير جامعة بني سويف.

- الأربعاء 3 يناير جامعات المنيا وأزهر المنيا وأسوان.

- السبت 6 يناير جامعة أسيوط.

- الاثنين 8 يناير جامعة جنوب الوادي.

- الثلاثاء 9 يناير جامعتا أزهر القاهرة وأزهر المنصورة.

- الأربعاء 10 يناير كليات الشرطة - الجامعة الألمانية - الجامعة البريطانية.

- الخميس 11 يناير جامعة سوهاج.

المستندات المطلوبة في سحب الملف

ووفقاً لهيئة النيابة، فإنّه يجب على المتقدم لسحب الملف أن يُحضر معه فيزا بها مبلغ يزيد على 1200 لدفع ثمن الملف، وأصل شهادة التخرج واصل البطاقة وبيان بدرجات الأربع سنوات وفيش جنائي له، ووالديه، ووثيقة تعارف حتى الدرجة الرابعة.