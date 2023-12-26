رسالة جديدة ليحيى السنوار من مخبأه.. لن تصدق ماذا قال للفصائل الفلسطينية

يختبئ بعيدا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم مرور وقت طويل على رصد مكافأة كبيرة لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، إلا أن يحيى السنوار مازال يراوغ جيش الاحتلال، إذ أرسل مؤخرا رسالة مٌطولة إلى الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مٌثمنا صموده.

رسالة جديدة من يحيى السنوار

يحيى السنوار، قال في رسالة مهمة ومطولة، نقلها موقع روسيا اليوم ووسائل إعلام أجنبية، إن الفصائل الفلسطينية تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد الجيش الإسرائيلي: «إسرائيل تكبدت خسائر باهظة في الأرواح والمٌعدات منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، ونحن سنواصل حربنا».

ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط إسرائيلي، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، وفق رسالة السنوار: «تم تدمير 750 آلية عسكرية، بين تدمير كلي وجزئي: «هشمنا الجيش الإسرائيلي، ونحن ماضون في مسار تهشيمه، ولن تخضع لشروط تل أبيب».

كيف تحدث السنوار عن صمود الشعب الفلسطيني؟

صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديمه نماذج في التضحية والبطولة والمروءة والتضامن والتكافل، هكذا ثمن يحيى السنوار صمود الشعب: «واجب القيادة السياسية المسارعة إلى تضميد جراح الناس، وتعزيز صمودهم».

الدكتور جهاد أبو لحية، المحلل الفلسطيني، أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رسالة يحيى السنوار ربما تدل على عدم قبول الفصائل الفلسطينية شروط الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي عرضها الاحتلال، حيث تطمح الفصائل إلى وقف شامل لإطلاق النار، بعد وصول عدد أيام العدوان على غزة إلى 80 يوما، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.