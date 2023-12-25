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مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بالسوبر

كتب:

أحمد موسى
05:56 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الأهلي

الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:محمد الشناوي

محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد هاني

كوكا إمام عاشور عمرو السولية

تاو كريم فؤاد طاهر 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين بمقر إقامة البعثة في مدينة أبو ظبي قبل التوجه إلى ملعب المباراة، حرص خلالها على إعطاء بعض التعليمات الفنية الأخيرة، والتأكيد على اللاعبين بالالتزام بالتكليفات التي منحها لهم لتنفيذها خلال اللقاء.

وتقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات. 

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