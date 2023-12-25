ضبط 60 مخالفة تموينية متنوعة في الدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وضبط 60 مخالفة متنوعة في مجال المخابز والأسواق.

حملات في الدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان، أنّ الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة، لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأشار إلى أنه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع من إدارتي الرقابة التموينية والتجارية مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من جمصة، مركز المنصورة، منية النصر، طلخا، المنزلة.

تحرير محاضر بالمخالفات

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي:

1 محضر تجميع بطاقات بعدد (99 بطاقة).

عدد 1 محضر مخالفة تعليمات.

عدد 2 محضر عدم نظافة أدوات العجين.

عدد 8 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 49 شيكارة.

عدد 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

عدد 23 محضر نقص وزن ما بين (8-36 جم).

عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

عدد 1محضر عدم وجود سجل صناعي.

عدد 4محاضر عدم وجود شهادة صحية.

عدد 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

عدد 3 محاضر عدم إعلان عن وجود مخازن.