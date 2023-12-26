الذكاء الاصطناعي يتنبأ بشكل الهواتف.. كيف سيؤثر على مهنة صيانة الأجهزة؟

الهواتف الذكية من الأشياء التي لا يٌمكن الاستغناء عنها، لذلك بدأ الخبراء في تصور شكل الهواتف في عصر الذكاء الاصطناعي الذي أصبح يتدخل في كل شيء، وفق «سكاي نيوز» عربية.

كيف ستبدو هواتفنا في المستقبل؟

موقع «موبايلز البريطاني» المتخصص في أخبار الهواتف الذكية، بدأ في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمستقبل الهواتف، ما جعل البعض يتساءل كيف ستبدو هواتفنا في المستقبل؟

الموقع البريطاني أكد أن الهواتف الذكية ستصبح أكثر أمانا في المستقبل، إذ ستكون مصنوعة من مواد مرنة لتجنب كسرها أو تعرضها للتلف، فضلا عن أنه ستتوفر بها تكنولوجيا الإصلاح الذاتي، ما يجعل مهنة إصلاح وصيانة الموبايلات ستواجه مشكلة، حيث لن تحتاج إلى تدخل العامل البشري.

الهواتف الذكية في المستقبل سيصبح شحنها متاحا بالطاقة الشمسية، ويعتقد أن هذا الأمر سيوفر عمرا أطول للبطارية، وسيستخدم المصنعون المواد المعاد تدويرها لتقليل التأثير المناخي، كما سيتم توفير الهواتف بشاشات وأسطح مبتكرة لتجنب سقوطها من أيدي مستخدميها.

مستقبل الهواتف المحمولة

الخبير في الهواتف أمريت تشاثا، قال لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إنه بالنظر إلى مستقبل صناعة الهواتف المحمولة، من المثير النظر في إمكانيات أجهزة أكثر استدامة، مثل استخدام الشحن بالطاقة الشمسية، فضلا عن أن التصاميم الخارجية الأكثر قوة وقابلية للتكيف، يمكن أن تتغير الهواتف الذكية بشكل جذري خلال السنوات القليلة المقبلة لتلبية الاحتياجات البيئية».

المهندس محمد الحارثي، خبير أمن المعلومات والتكنولوجيا، أكد لـ«الوطن»، أن الذكاء الاصطناعي قادر على فعل كل شيء، واستخدامه في صناعة الهواتف الذكية معمول به في بعض الدول، لكن تقنياته الجديدة ستجعل الهواتف صديقة البيئة.