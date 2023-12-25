«القاهرة الإخبارية»: 113 قتيلا في هجمات بوسط نيجيريا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، وقوع 113 قتيلا في هجمات بوسط نيجيريا.

وتُقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون شخص في نيجيريا قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي هذا العام، بزيادة قدرها 47%، على خلفية استمرار انعدام الأمن والنزاعات المسلحة، والارتفاع المتوقع في أسعار المواد الغذائية.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يتعرض ما يقدر بنحو مليوني طفل دون سن الخامسة، في جميع أنحاء ولايات شمال وشرق نيجيريا، إلى سوء التغذية الحاد، في عام 2023 الجاري.