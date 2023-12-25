تعرف على العشر الأوائل الفائزين في الفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء العشرة الأوائل الفائزين في الفرع الأول بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجاء ترتيبهم كالتالي.

محمد شعبان عبد الله جعفر من مصر

أسماء يونس إبراهيم الباز من مصر

فاطمة إبراهيم جاسم عبد الله الحمادي من الإمارات

عبد الرحمن شحادة أحمد الشرع من الأردن

محمد إبراهيم عبد السلام إدريس من السعودية

محمود باسم ذيب جعبة من فلسطين

أبو الحسن حسن نجم من تشاد

حمزة الساحلي من المغرب

عبد العزيز قاسم من العراق

عقبة زاوي من الجزائر