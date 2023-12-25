رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تعرف على العشر الأوائل الفائزين في الفرع الأول بالمسابقة العالمية للقرآن

كتب:

إسراء سليمان 
08:12 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الفائز بالمركز الأول

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع الفائز بالمركز الأول

نشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء  العشرة الأوائل الفائزين في الفرع الأول بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجاء ترتيبهم كالتالي.

محمد شعبان عبد الله جعفر من مصر

أسماء يونس إبراهيم الباز من مصر

فاطمة إبراهيم جاسم عبد الله الحمادي من الإمارات

عبد الرحمن شحادة أحمد الشرع من الأردن

محمد إبراهيم عبد السلام إدريس من السعودية

محمود باسم ذيب جعبة من فلسطين

أبو الحسن حسن نجم من تشاد

حمزة الساحلي من المغرب

عبد العزيز قاسم من العراق

عقبة زاوي من الجزائر

اقرأ المزيد:

وزير الأوقاف: مليون جنيه للفائز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

«الأوقاف» تفتتح 21 مسجدا ضمن خطة تعمير بيوت الله الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يعمّ فيه السلام

وزير الأوقاف: افتتاح مدرسة التلاوة ومركز إعداد القراء قريبا

«الأوقاف»: انعقاد مجلس الحديث اليوم لختم كتاب الموطأ للإمام مالك
بقلم إسراء سليمان 