نتيجة التصفيات النهائية في الفرع الرابع بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة التصفيات النهائية في الفرع الرابع بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والخاص بحفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجاء ترتيب أسماء الفائزين كالتالي:

عبد الله بن سعيد بن علي الحكمان سلطنة عمان

وأحمد شحاتة فوزي شحاتة من مصر

حسن عثمان عبد النبي إبراهيم من مصر

وساهر نافد محمد أسمر من فلسطين

محمد الكريني الملكي من المغرب

معتصم كمال الحماية من الأردن

عيسى أحمد عمر من التشاد

عبد الله علي هاشم الهاشمي من الإمارات

جدير بالذكر، أن الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا، على أن تكون الجائزة الأولى: مليون جنيه، أما الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه، والجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

وجاء الفرع الثاني لحفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا، على أن تكون الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه، والجائزة الثانية: 400 ألف جنيه، والجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه، كما تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

أما الفرع الثالث للناشئة لحفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا، على أن تكون الجائزة الأولى 400 ألف جنيه، أما الجائزة الثانية 300 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 200 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 150 ألف جنيه، وتأتي الجائزة الخامسة 100 ألف جنيه.

أما الفرع الرابع، لحفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا، وشملت الجائزة الأولى 400 ألف جنيه، أما الجائزة الثانية 300 ألف جنيه.

وفي الفرع الخامس سيكون لذوي الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن على 30 عامًا، على أن تكون الجائزة الأولى 400ألف جنيه، والجائزة الثانية 350 ألف جنيه، والجائزة الثالثة 300 ألف جنيه، والجائزة الرابعة 250 ألف جنيه، والجائزة الخامسة 200 ألف جنيه.