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حالة واحدة لا يجوز فيها ترقية الموظف.. قانوني يوضح

كتب:

سهيلة هاني
12:43 ص | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
ترقية

ترقية

حدد قانون الخدمة واجبات وحقوق العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة، لضمان حصول الموظفين على كافة الحقوق المشروعة، ومن أكثر الأمور التي تهم كثير من الموظفين هي الترقية، ويرصد «الوطن»، في السطور التالية حالة لا يتمكن فيها الموظف من الحصول على الترقية.

حالة واحدة حددها القانون لا يجوز فيها ترقية الموظف

وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن القانون حدد الحالات التي يحصل فيها الموظف على ترقية، ولكنه حدد أيضا حالة تمنع الموظف من الحصول عليها، إذ نص القانون على أنه في حال حصول الموظف على إجازة بدون أجر، فلا يجوز في هذا الوقت ترقيته إلا بعد عودته من الإجازة وقضاء المدة البينية لشغل الوظيفة الأعلى.

وأوضح عبد المجيد لـ«الوطن» أن قانون الخدمة المدنية حدد حالات معينة للحصول على الإجازة بدون أجر وفقا للمادة 52 منه، وهي المدة التي لا يستطيع فيها الموظف الحصول على ترقية وهذه الحالات هي:

- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة 6 أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.

- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل.

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