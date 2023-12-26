«التنمية الحضرية»: الدولة وفرت سكنا آمنا لـ1.5 مليون مصري بعيدا عن العشوائيات

قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ ملف تطوير المناطق العشوائية منذ تكليف الصندوق من رئيس الجمهورية والقيادة السياسية في عام 2016 بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة في عام 2021.

وأضاف صديق لـ«الوطن»: «بدأنا وضع خريطة قومية للعشوائيات غير الآمنة على مستوى الدولة، تمثلت في 357 منطقة يقطن بها نحو 246 ألف أسرة أي نحو 1.5 مليون مصري يعيشون في حياة غير آمنة سواء على صحتهم وحياتهم وأموالهم.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ هناك 4 تصنيفات غير آمنة على حياة المواطنين، الدرجة الأولى منها حدوث «الموت» بسبب انهيار الصخور الجبلية، أو مجري خط سيول أو فيضانات، أو خط سير قطار السكك الحديدية»، والدرجة الثانية «السكن غير الملائم» هي سكن بعض المواطنين مباني مخالفات، أو عشش صفيح، أو المباني التي تقادم عليها الزمن.

واستكمل صديق، أنّ الدرجة الثالثة هي «الخطر على الصحة» منها المنطقة الملوثة صناعيًا أو بالصرف الصحي، الغازات أو تحت تيار ضغط عالي الذي يسبب أمراض خطيرة، والدرجة الرابعة تتمثل في حيازة غير آمنة بمعني أنّ جميع مدخراته يضعها في المنزل على أرض تملكها جهة أخرى منها الدولة «أراضي الدولة».

واستطرد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّ الخريطة القومية بدأنا العمل عليها ووضع الخطط التنفيذية لهذه الموضوعات وحلها، وفي 2021 تم القضاء على العشوائيات غير الآمنة.