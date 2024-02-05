طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي.. خطوة بخطوة

تتيح شركات الغاز الطبيعي، خدمة الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، وذلك تيسيرا على العملاء في كل وقت ومكان، وتوفير للجهد الذين يبذلوه عند الذهاب إلى أحد الفروع وتجنبا للزحام أيضا في المصالح الحكومية والشركات الخاصة الذي يتعامل معها الشخص، ويمكن معرفة قيمة الاستهلاك الشهري حتى يتم دفع المستحقات في موعدها من خلال عدة طرق بسيطة.

وفي السطور التالية، نعرض طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي، وفقا لما تتيحه شركة بتروتريد.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي

على المواطنين الراغبين في معرفة فاتورة الغاز اتباع بعض الخطوات لمعرفة المبالغ المقررة عليهم شهريا.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الدخول على هذا الرابط حيث أتاحت الشركة خدمة الاستعلام إلكترونيا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز من المنزل

1- في البداية يجب الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بترويد.

2- انقر على خيار قيمة الاستهلاك الشهري.

3- اكتب رقم العداد في الخانة الخاصة بها.

4- انقر على عرض.

طرق دفع فاتورة الغاز

يمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال إحدى الطرق التالية:

- المحفظة الالكترونية الخاصة بك في شركات الاتصالات المختلفة.

- من خلال خدمات كاش أو فوري.

- يمكن الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

- ادفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الآلي.

- الدفع من خلال خدمات أمان أو مصاري.

- تطبيق استعلام فاتورة الغاز بتروتريد.

موعد سداد فاتورة الغاز وتسجيل قراءة العداد

أعلنت وزارة البترول من خلال شركاتها، موعد سداد فاتورة الغاز من يوم 6 حتى 30 كل شهر، كما يمكن تسجيل قراءة العداد في الفترة ما بين 1 و20 من كل شهر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

أتاحت شركة بتروتريد تطبيق من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيا ويمكن تحميله من على متجر جوجل بلاي:

1- ادخل إلى متجر جوجل بلاي عبر هاتفك واكتب تطبيق بتروتريد.

2- اضغط على تحميل التطبيق.

3- سجل الدخول إلى التطبيق.

4- اختر استعلام الفاتورة.

5- اكتب بيانات العداد.

6- اضغط استعلام.

7- تظهر أمامك قيمة الفاتورة.

أماكن دفع فاتورة الغاز

يمكن للمواطنين سداد فاتورة الغاز من خلال الطرق التالية:

- محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

- محفظة BM من بنك مصر

- موقع ماي فوري

- موقع جوميا

- خدمة فوري

- خدمة مصاري

- خدمة bee

- خدمة ممكن أو ضامن

- خدماتي للدفع الإلكتروني

- منافذ أمان

تسجيل قراءة العداد ومعرفة قيمة استهلاك الغاز شهريا

الدخول إلى موقع بتروتريد

اختيار تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.

اختر المحافظة.

اختر المنطقة التابع لها عداد الغاز الطبيعي.

اكتب رقم الشقة لعداد الغاز الطبيعي كما هو مكتوب في آخر إيصال غاز.

كتابة رقم العمارة لعداد الغاز الطبيعي.

كتابة الرقم الفرعي لعداد الغاز الطبيعي.

قم بكتابة رقم القطاع لعداد الغاز الطبيعي

ويجب كتابة جميع الأرقام المتواجدة في الصندوق الأسود.

وبعد ذلك قم باختيار تسجيل قراءة عداد الغاز.

وبعدها انتظر لحظات وسوف يظهر لك قيمة فاتورة الغاز الطبيعي لهذا العداد.

خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؟

وهناك العديد من الأشخاص لم يصل إلى منازلهم الغاز الطبيعي بعد، لذا يهتمون بمعرفة وخطوات توصيل الغاز للمنزل، وبعد الانتهاء من مرحلة تقديم الأوراق، يمكن اتباع الخطوات التالية:

فحص طلب العميل من قِبل قسم خدمة العملاء التابع لشركة الغاز الطبيعي، وسيتم تحديد العمل اللازم لتوصيل الغاز للمنزل.

يدفع العميل قيمة تأمين العداد وتأمين الاستهلاك ومقابل التحويل.

يدفع الراغب في توصيل الغاز لمنزله قيمة مقايسة التركيبات.

تبدأ التركيبات الداخلية بالمنزل من قِبل عمال الشركة.

الأوراق المطلوبة لتوصيل غاز

- صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية «الأصل للاطلاع».

- إيصال كهرباء حديث باسم المقدم على العداد.

-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر.

- ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.