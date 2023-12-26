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كريمات ترطيب يحظر استخدامها في الشتاء.. «تسبب التشقق»

كتب:

مريم جاد
06:40 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
الدكتور عاصم فرج

الدكتور عاصم فرج

قال الدكتور عاصم فرج أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، إن الترطيب مفيد جدا للبشرة خاصة في فصل الشتاء، موضحا أن الطبقة الخارجية للجلد تحتاج إلى الترطيب بشكل دائم.

استخدام الكريمات المرطبة

وأضاف «فرج» خلال لقاء عبر برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، تقديم الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، المذاع على قناة «cbc»، أنه لا يجب استخدام الكريمات المرطبة التي تحوي مادة الكورتيزون لأنه خطر ومضر للبشرة، إذ تؤدي إلى تشقق الجلد.

وتابع أن عدم معالجة الجفاف قد يؤدي إلى إكزيما شديدة يصعب علاجها بسبب عدم الحرص على ترطيب البشرة بشكل دائم.

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