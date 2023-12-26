«سنة أولى دراما».. المتحدة تقدم جيلا جديدا من المؤلفين والمخرجين في 2023

شهد عام 2023 اكتشاف عدد من المؤلفين والمخرجين الذين منحتهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرصة لخوض الدراما للمرة الأولى من خلال أعمال فنية شاركت سواء في السباق الرمضاني أو مسلسلات «الأوف سيزون».

المخرج عمرو صلاح.. «1000 حمد الله على السلامة»

كان من بين المخرجين الذي شهد عام 2023 ولادتهم في عالم الدراما، المخرج عمرو صلاح، الذي شارك في الدراما للمرة الأولى من خلال تقديمه مسلسل «1000 حمد الله على السلامة» في السباق الرمضاني لعام 2023، الذي قدمت بطولتة الفنانة يسرا، بجانب شيماء سيف ومحمد ثروت، وغيرهم.

المخرج الليث حجو في «رسالة الإمام»

ومن بين المخرجين الذين قدموا تجربتهم الأولى في الدراما بمصر، خلال عام 2023، الليث حجو، الذي قدم أول تجربة درامية مصرية له في السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل «رسالة الإمام»، الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي.

المخرج علاء اسماعيل في مسلسل «الصفارة»

المخرج علاء إسماعيل، خاض التجربة الدرامية للمرة الأولى في السباق الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل «الصفارة»، الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة.

المخرج محمود عبد التواب.. مسلسل «الصفارة»

ومن بين المخرجين أيضا الذي شاركوا في الدراما المصرية للمرة الأولى عام 2023، محمود عبد التواب، الذي قدم مسلسل مسلسل «الصفارة»، بطولة الفنانة حنان مطاوع، ومراد مكرم ونجلاء بدر، وغيرهم.

المخرج خيري سالم

وينضم إليهم أيضا المخرج خيري سالم، الذي قدم أولى تجاربه الإخراجية في الدراما من خلال مسلسل «على باب العمارة»، المعروض عبر منصة watch it، بطولة حاتم صلاح.

المؤلف مهاب طارق.. «جعفر العمدة»

ومن بين المؤلفين الذين خاضوا تجربة التأليف الدرامى للمرة الأولى في عام 2023، كان المؤلف مهاب طارق، الذي شارك المخرج محمد سامي، في كتابة مسلسل «جعفر العمدة»، الذي قدمه عدد كبير من الفنانين من بينهم محمد رمضان وهالة صدقي وإيمان العاصي.

المؤلف أحمد عاطف فياض

المؤلف أحمد عاطف فياض، خاض تجربة التأليف الدرامي للمرة الأولى من خلال مسلسل« بالطو»، وجرى تقديمه عبر منصة watch it، بطولة الفنان عصام عمر.