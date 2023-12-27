الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين ‏الرئيسية اليوم الأربعاء.‏

كثافات مرورية في شارع رمسيس ‏تقل تدريجيا وصولا لغمرة

ويشهد كوبري أكتوبر، بعض الكثافات المرورية، كما تظهر كثافات أخرى في شارع رمسيس ‏تقل تدريجيا وصولا لغمرة وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، والذي توجد عليه كثافات ‏مرورية أيضا.‏

سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر

وهناك سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، ‏بينما توجد كثافات نسبية لدى الوايلي وصولًا إلى كوبري الساحل والأميرية، والكورنيش من ‏المظلات حتى وسط البلد.‏

توجد كثافات مرورية في شارع الهرم

وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، توجد كثافات مرورية في شارع الهرم تزيد مع ‏ساعات الذورة الصباحية، أما باقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات، كما ‏توجد كثافات مرورية أمام المتجه لكوبري الجيزة المعدني وأيضا بشارع فيصل.‏

وفي محافظة الإسكندرية، تظهر كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي، كما ‏توجد كثافات متفاوتة على طول الكورنيش لدى الإشارات، أما باقي الشوارع الجانبية فتشهد ‏سيولة مرورية نسبية.‏