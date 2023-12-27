الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم (فيديو)
كتب:
نرمين عفيفي
11:02 ص | الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الحالة المرورية اليوم
استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية اليوم الأربعاء.
كثافات مرورية في شارع رمسيس تقل تدريجيا وصولا لغمرة
ويشهد كوبري أكتوبر، بعض الكثافات المرورية، كما تظهر كثافات أخرى في شارع رمسيس تقل تدريجيا وصولا لغمرة وكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، والذي توجد عليه كثافات مرورية أيضا.
سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر
وهناك سيولة مرورية في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء، بينما توجد كثافات نسبية لدى الوايلي وصولًا إلى كوبري الساحل والأميرية، والكورنيش من المظلات حتى وسط البلد.
توجد كثافات مرورية في شارع الهرم
وعن الحالة المرورية في محافظة الجيزة، توجد كثافات مرورية في شارع الهرم تزيد مع ساعات الذورة الصباحية، أما باقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة السيارات، كما توجد كثافات مرورية أمام المتجه لكوبري الجيزة المعدني وأيضا بشارع فيصل.
وفي محافظة الإسكندرية، تظهر كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي، كما توجد كثافات متفاوتة على طول الكورنيش لدى الإشارات، أما باقي الشوارع الجانبية فتشهد سيولة مرورية نسبية.