شروط ترخيص حضانة للأطفال والمستندات المطلوبة.. إليك كل ما تريد معرفته

تُعد الحضانة من أهم مؤسسات المجتمع التي تهتم برعاية الأطفال في سن ما قبل المدرسة، فهي تقدم لهم الرعاية والتربية والتعليم في بيئة آمنة وصحية، ولذلك، وضعت الجهات الحكومية مجموعة من الشروط والمستندات التي يجب توافرها للحصول على ترخيص حضانة، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة للأطفال.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة استخراج ترخيص حضانة، من خلال مديريات التضامن المنتشرة على مستوى الجمهورية، ولذا نوضح لكم عبر السطور التالية شروط ترخيص حضانة، والمستندات المطلوبة، وفقا لموقع وزارة التضامن الاجتماعي.

شروط ترخيص حضانة من الشؤون الاجتماعية

شروط ترخيص حضانة تتنوع وفقًا لعدة عوامل، وتتمثل الشروط التي يجب توافرها للحصول على الترخيص في الآتي:

الشروط الشخصية

- أن يكون صاحب الحضانة مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

- أن يكون غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الشروط الخاصة بالمكان

- أن يكون المقر مخصصًا لإقامة الحضانة فقط.

- أن يكون المقر مكونًا من 4 حجرات على الأقل، منها حجرة للإدارة، وحجرتان للأنشطة، وحجرتان للنوم.

- أن يكون المقر في دور أرضي، ويطل على شارع عام.

- أن يكون المقر مزودًا بالمرافق اللازمة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

الشروط الخاصة بالعاملين

- أن تكون المديرة حاصلة على مؤهل عالٍ في مجال رياض الأطفال أو التربية.

- أن يكون جميع العاملين في الحضانة حاصلين على مؤهلات علمية في مجال رياض الأطفال أو التربية أو المجالات ذات الصلة.

الشروط الخاصة بالعملية التعليمية

- أن تلتزم الحضانة بتطبيق المناهج التعليمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

- أن تحرص الحضانة على توفير الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال.

المستندات المطلوبة لترخيص حضانة

تتمثل المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص حضانة في الآتي:

- صورة مستند إثبات الشخصية مع تقديم الأصل للاطلاع.

- أصل صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة من عقد الملكية أو الإيجار للمكان المخصص لإقامة الدار، على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، وفي حالة الإيجار لا تقل مدة العقد عن خمس سنوات.

- خطاب من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية المختصة بصلاحية المقر لإقامة الدار.

- خطاب من الدفاع المدني يثبت صلاحية المقر للدار.

- إقرار من طالب الخدمة بتوفير جميع مستلزمات تشغيل الدار.

- إقرار من طالب الخدمة بإعداد لائحة داخلية للدار خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الترخيص.

- إقرار بعدم سبق الفصل التأديبي من وظائف عامة.

- إقرار بعدم سبق الحرمان النهائي أو المؤقت من إدارة مؤسسة تربوية.

إجراءات الحصول على الترخيص

يتم الحصول على ترخيص حضانة من خلال مديريات التضامن الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتبدأ الإجراءات بتقديم طلب الترخيص إلى المديرية مرفقًا بالمستندات المطلوبة.

وبعد دراسة الطلب، تقوم المديرية بإجراء معاينة للمقر للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، وفي حالة استيفاء المقر للشروط، يتم إصدار الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بانتهائه من استيفاء الدار لجميع الشروط والمواصفات.

أهمية ترخيص الحضانات

تُعد عملية ترخيص الحضانات من أهم الخطوات التي تساهم في ضمان جودة الخدمة المقدمة للأطفال، حيث تُلزم الجهات الحكومية الحضانات التي تحصل على الترخيص بتطبيق مجموعة من المعايير والشروط التي تهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم.

ومن أهم مزايا تراخيص الحضانات ما يلي:

- ضمان جودة الخدمة المقدمة للأطفال.

- حماية الأطفال من المخاطر التي قد تتعرض لها في الحضانات غير المرخصة.

- توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال.

- ضمان حقوق الأطفال في الرعاية والتعليم.

وفي النهاية يشار إلى أن الحضانات تعد من أهم المؤسسات التي تساهم في تنمية ورعاية الأطفال في سن ما قبل المدرسة، ولذلك، من المهم أن تلتزم الحضانات بتطبيق المعايير والشروط التي تضمن جودة الخدمة المقدمة للأطفال.